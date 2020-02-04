04.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:05

Kayseri Ulaşım AŞ ile Öz Taşıma İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kayseri Ulaşım AŞ ile sendikaları arasındaki ikinci dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 82 gün sürdüğünü söyledi.

Toruntay, bu müzakere sonucunda 1150 çalışanı kapsayan güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti. Kayseri'de ayda 12 milyon, yılda yaklaşık 145 milyon yolcu taşındığını belirten Toruntay, güzel hizmetlerle Kayseri halkını memnun etmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Toruntay, "Önemli olan bu toplu iş sözleşmemizde var olan hakları, daha iyi hizmet ederek ücretimizi alın terimizle hizmetimizle hak etmenin gayreti içinde olacağız. Hep birlikte daha güzel günlerimiz olacak. Sendika olarak her zaman üyelerimizin yanındayız. Türkiye'nin belki de sosyal sendikacılık alanında en önde olan sendikalarından biriyiz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Ulaşım AŞ çalışanlarını sevdiklerini kaydeden Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Sizler bizim adeta her köşede gören gözümüz, işiten kulağımız, nefesimiz, sesimizsiniz. Sizler memnun olursanız elbette ki hizmet vereceğiniz kardeşlerimizi de memnun edersiniz. Sizler memnun olmazsanız, hizmet verdiğimiz kardeşlerimiz de memnun olmamış olur. Biz onlara hizmet etmek için varız. Kayseri'mizi seviyoruz. Onlara layık olmayı Cenabı Allah bize nasip etsin diye dua ve temennide bulunuyoruz."

Konuşmaların ardından Mustafa Toruntay ve Memduh Büyükkılıç, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Kaynak: AA

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