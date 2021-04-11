Kayseri sonrası İstanbul buluşması
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Kayseri sonrası İstanbul buluşması

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Kayseri sonrası İstanbul buluşması

Aslıhan Karalar, 'Şafak Vakti' adlı filmindeki rol arkadaşı Doğa Özüm'le Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Oyuncu Aslıhan Karalar, 'Şafak Vakti' adlı filmindeki rol arkadaşı Doğa Özüm'le Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan projenin Kayseri'deki çekimlerinin tamamlanmasının ardından ikili, işleri olduğu için buluştu.

Çok yakın arkadaş olan oyuncular, "Çekimlerimiz geçtiğimiz hafta tamamladı. Çok keyifli geçti. İşimiz olduğu için buluşmak zorunda kaldı" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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