Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali'ne Türkiye genelinden markalaşmış 130 firmanın katıldığını belirterek, "Ünlü markaların ürünleri, Kayserili vatandaşlarımızla buluşacak." dedi.

Atlas Fuarcılık ile Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Atasagun, kentte ilk kez moda ve hazır giyim üzerine festival düzenlendiğini söyledi.

Atasagun, "Fuara Türkiye genelinden markalaşmış 130 firma fuara katılıyor. Ünlü markaların ürünleri, Kayserili vatandaşlarımızla buluşacak. Firmalar en güzel ürünlerini bu fuara getirdi. Vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz" diye konuştu.

Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan ise festivalin 7'den 70'e her kesime hitap ettiğini dile getirdi.

Festival için vatandaşların alana ücretsiz servislerle taşınacaklarını anlatan Arslan, "Herkesi bu festivale bekliyoruz. Vatandaşlarımız hem kendileri için hem çocukları için aradıklarını burada bulacaklar. Ayrıca gelinlik ve abiye ürünleri de festivalde yer alacak. Festival süresince sosyal medya fenomenleri, sanatçılar vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Festival 30 Haziran'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Festival süresince alan saat 21.00'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA