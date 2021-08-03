Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek
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Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek

Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 15 personel, Muğla'nın Marmaris bölgesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek için yola çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 15 personel, Muğla'nın Marmaris bölgesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek için yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Cennet vatanımızın her köşesine birlikte yetişeceğiz" dedi.

Ülke genelinde birçok noktada çıkan orman yangınları ile cansiparane bir şekilde mücadele edilirken, Yahyalı ilçesinde meydana gelen yangına başarıyla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kahraman itfaiye erleri, terleri soğumadan Antalya ve Marmaris'te devam eden yangınların söndürülmesi için takviye olarak gitti.İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel, 31 Temmuz akşamı Antalya'ya gitmişti. Ekipler, kentte Gündoğmuş İlçesi Umutlu Orman Köyü'nde görevlerini sürdürüp, yangınlara canla başla müdahale ediyor.

Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangına gönderilen ekibin ardından Kayseri Büyükşehir itfaiyesinden bir grup da 2 Ağustos itibariyle Muğla'ya yola çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel, bölgeye hareket etti. Marmaris ekibi, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok zor görev üstlenen kahraman itfaiye erlerimize kolaylıklar diliyorum. Cennet vatanımızın her köşesine birlikte yetişeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı saracağız. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabbim ülke genelinde yangınlarla mücadele eden tüm kahramanlarımızın yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin" diye konuştu.

Ülke genelinde yaşanan orman yangını ile ilgili tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. - KAYSERİ

Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek
Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek
Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek
Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek
Kayseri İtfaiyesi'nden bu kez Marmaris'e 5 araç 15 personel ile destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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