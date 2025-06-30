KAYSERİ HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini

KAYSERİ HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini
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30 Haziran Pazartesi günü Kayseri'de hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 30 Haziran'ta Kayseri'de sıcaklıklar nasıl olacak? Kayseri'de yağmur yağacak mı, bekleniyor mu? İşte, Kayseri için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava koşulları, Kayseri'de de sıcaklıkları etkilemeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 30 Haziran Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 30 Haziran Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri'de yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL?

Kayseri'de yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklıkları ılıman seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 30 Haziran 2025 Pazartesi günü, kentte hava genel olarak çok bulutlu başlayacak, öğle saatlerinden itibaren ise parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre, Kayseri'de günün en düşük sıcaklığı 9°C, en yüksek sıcaklığı ise 24°C olacak. Sabah saatlerinde hava serin olurken, gün ortasında sıcaklıklar artacak ve akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçecek.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

KAYSERİ HAVA DURUMU: 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahminiKayseri hava durumu

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