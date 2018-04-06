Kayseri'den Miyasoğlu'na Vefa

Kayseri Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisini düzenlenen hikaye yarışması, Kayserili şair ve yazar merhum Mustafa Miyasoğlu'na ithaf edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışma sonunda birinciye 7, ikinciye 6, üçüncüye 5 bin liralık para ödülü takdim edilecek. Yarışmada ayrıca mansiyon ödülü olarak 3 eserin sahibine biner liralık ödül verilecek.

Yarışma jürisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Salih Özgöncü'nün yanı sıra Prof. Dr. Atabey Kılıç, Ali Haydar Haksal, Necip Tosun, Cemal Şakar, Özcan Ünlü, Aykut Ertuğrul, Nurkal Kumsuz, İmdat Avşar yer alacak.

Yarışmaya ilişkin "www.kayseri.bel.tr" adresinden veya 0 352 2007 16 37 numaralı telefondan detaylı bilgi edinilebilecek.

Şair, yazar ve fikir adamı Mustafa Miyasoğlu, şiirin yanında deneme, hikaye, tiyatro ve roman türlerinde çok sayıda esere imza attı.

Yarışmaya 22 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.