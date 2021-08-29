Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki yatırım ve çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki yatırım ve çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçesinin Hilmiye Mahallesi'ne oto korkuluk, Sarız ilçesinin Küçükkapaktepe Mahallesi'ne kar siperi, Develi ilçesinin Yaylacık Mahallesi'ne köprü ayak yapımı, Sarıoğlan ilçesinin Ömerhacılı-Üzerlik yoluna ikinci kat sathi kaplama yapımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, Talas ilçesinin Sosun Mahallesi'ne oto korkuluk, Develi ilçesinin Satı Mahallesi'ne oto korkuluk, Sarız ilçesinin İmirzaağa Mahallesi'ne kar siperi, Bünyan ilçesi Sıvgın-Panlı yoluna temel malzeme serimi sıkıştırması ve Sarıoğlan ilçesinin Karaözü-Ebulhayır yoluna ikinci kat sathi kaplama yapıldı.

Bu yıl kırsal mahalleler için de 40 milyon lirayı aşkın asfalt yol ihalesi gerçekleştirildi.

Söz konusu yatırım ile kırsal mahallelerde toplam 600 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yapılması hedefleniyor.

Talas ilçesinde dev ekranda sinema keyfi

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz akşamlarında vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla başlatılan açık hava sinema etkinliği, iki noktada devam ediyor.

Hem Ali Dağı 360 Kafe yanında hem de yamaç paraşütü iniş alanında gerçekleşen organizasyonlarda, 37 metrekarelik dev ekranlarda gösterimi yapılan filmlere, bu hafta da yoğun ilgi gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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