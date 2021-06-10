Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sezai Karakoç Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sezai Karakoç Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphanede kitapseverlerle ve öğrencilerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm kütüphanelerin hizmetini sürdürdüklerini ifade etti.

Kütüphanede gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, aydınlık bir gelecek için hep birlikte irade göstereceklerini belirtti.

Gençlerin donanımlı, eğitimli, kendilerini yetiştirmek için çaba sarf eden bireyler olması için belediye olarak gayret gösterdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Biz gençliğimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize kendilerini yetiştirme yönünde fırsat sağlıyoruz. Zihinleri açık olsun. Bu arada 26-27 Haziran'da üniversiteye giriş sınavı var. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Talas'ın "Okuma Şenliği" Çatakdere'de düzenlendi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik hayata geçirdiği "Okuma Şenliği" kapsamındaki gezici kütüphanenin ikinci durağı Çatakdere Mahallesi oldu.

Her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitapları bünyesinde barındıran kütüphane, mahalle meydanında kuruldu. Çatakdere İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından heyecanla karşılanan kütüphane mahalle sakinlerinden de büyük ilgi gördü.

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı faaliyetlerin de yapıldığı şenlikte, çocuklara yönelik zeka oyunları, yüz boyama ve animasyon ekinlikleri de gerçekleştirildi.

Gezici kütüphaneden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, kırsal mahallelere verdiği hizmetten dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

KASKİ 3 mahalleyi atık sudan kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesinde 2 mahallede yapımı tamamlanan 2 ileri biyolojik atık su arıtma tesisine atık suların aktarılması amacıyla toplam 6 bin 350 metre kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında ihalesi yapılan "Bünyan İlçesi Karakaya, Hazerşah-Yeni Süksün Mahalleri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerine Kanalizasyon Kolektör Hattı İmalatı İşi" kapsamında çevre mahallelerin atık sularını tesise ulaştıracak olan projede sona gelindi.

Proje dahilinde birisi Karakaya Mahallesi, diğeri ise Yeni Süksün-Hazerşah mahallelerine olmak üzere 2 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisine atık suların aktarılması amacıyla Karakaya Mahallesi'nde 4 bin 50 metre, Yeni Süksün-Hazerşah mahallelerinde ise 2 bin 300 metre kanalizasyon kolektör hattı imalatı yapıldı.

Bu kapsamda, 3 bin 850 metre 200'lük, bin 850 metre 300'lük, 650 metre 400'lük koruge boru döşendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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