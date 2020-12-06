Kayseri'den kardeş şehir Mostar'a 50 bin adet maske ve dezenfektan

KAYSERİ'nin kardeş şehri olan Bosna Hersek'in Mostar şehrine Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin adet maske ve dezenfektan gönderildi.

KAYSERİ'nin kardeş şehri olan Bosna Hersek'in Mostar şehrine Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin adet maske ve dezenfektan gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'nin dost ve kardeş şehri güzel Mostar'a, dayanışma içerisinde olduğumuzun göstergesi olarak maske ve hijyen malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehri Mostar arasında kurulan gönül köprüsü, dayanışmayla sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla dost ve kardeş şehir Mostar'a dayanışmanın bir göstergesi olarak belediye kuruluşları olan KAYMEK tarafından hazırlanan 50 bin adet maske ile KASKİ'nin ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleri Mostar'a gönderildi. Mostar'a gönderilen maske ve hijyen malzemelerinin yanında Başkan Büyükkılıç'ın, "Gönül coğrafyamız Bosna Hersek'te köklü medeniyetimizin değerleriyle yüzyıllardır kalbi bizimle çarpan Evladı Fatihan canlarımız bizim en özel emanetlerimizdir. Mesafeler olsa da gönüllerimizin her daim bir olduğu aşikardır" mesajı yer aldı.

'TIBBİ MALZEMELER KARŞILIKSIZ GÖNDERİLDİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla pek çok ülkeye tıbbi malzemelerin karşılıksız gönderildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Dünyanın birçok ülkesinde pandemi sürecinde tıbbi malzemeler noktasında yaşanan sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti devletinde hissedilmedi. Medeniyetimizin gereği her daim insanlığın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye bu süreçte tıbbi malzemeler karşılıksız olarak gönderildi ve gönderilmeye devam etmektedir. Bosna Hersek'teki kardeşlerimize de bu kapsamda tıbbi malzemeler ulaşmıştır. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'nin dost ve kardeş şehri güzel Mostar'a; dayanışma içerisinde olduğumuzun göstergesi olarak maske ve hijyen malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı