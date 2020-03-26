Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
26.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:28
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin U. idaresindeki 38 VV 103 plakalı otomobil, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda Mahmut A. yönetimindeki 38 ACN 930 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Ali D, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA