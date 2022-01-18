Kayseri'deki deprem Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi - Haberler
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Kayseri'deki deprem Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi

Kayseri'deki deprem Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki deprem Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki deprem Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde de hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Deprem, Gemerek ve Şarkışla ilçemizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş olup, olumsuz herhangi bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Bilgin de sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem ciddi anlamda ilimizde de hissedildi. Herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

-Yozgat

Deprem Yozgat merkez, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hissedildi.

Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Sarıoğlan, Kayseri, Yozgat, Deprem, Güncel, Haber

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