Kayseri'de zincirleme trafik kazası
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Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Kayseri'de zincirleme trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, bulvar üzerinde önlem alarak inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de zincirleme trafik kazası
Kayseri'de zincirleme trafik kazası
Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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