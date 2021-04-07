KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI
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KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Kazada araçlardan bazıları, hurdaya döndü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Melikgazi ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. F.A. yönetimindeki 38 UD 147 plakalı kamyonet, Y.E.'nin kullandığı 38 AEG 037 plakalı TIR, P.A. yönetimindeki 34 PR 7517 plakalı hafif ticari araç, Y.Y.'nin kullandığı 38 ADU 564 plakalı otomobil ve F.A. yönetimindeki 38 YS 489 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 3 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI
KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI
KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI
KAYSERİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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