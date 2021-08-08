Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açıldı
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Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açıldı

Kayseri'de 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde kurulan tüm ürünlerin sertifikalı olduğu "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ın açılışı yapıldı.

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde kurulan tüm ürünlerin sertifikalı olduğu "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ın açılışı yapıldı.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KAPTAR Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin katkılarıyla hizmete açılan pazarda 45 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sunuyor.

Erciyesevler Mahallesi'nde 9'uncu kez kurulan pazarın açılışında bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sebzelerin yetiştirilmesi ve bunların vatandaşlara ulaştırılmasında çok emek sarf edildiğini gördüklerini söyledi.

KAPTAR Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek ise ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek ve pazarlama sorununu çözmek istediklerini belirterek, 9 ilçede 700 dekar alanda 30 çeşit ürün ürettiklerini aktardı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da pazardaki 45 çiftçinin her birinin sertifikası olduğuna dikkati çekerek, "Burası sadece doğal ürünler pazarı değil, pazara gelen ürünlerin hepsi Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından denetlenerek üretimlerin yapıldığı ve nihayetinde bu akreditasyonu geçtikten sonra sertifika almış çiftçilerimizin ürünlerinin satıldığı bir pazar. İşin bir diğer tarafı da ata tohumlarımızın üretiliyor olması." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.

Ekolojik pazar, kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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