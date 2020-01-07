Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

KAYSERİ'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

07.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:48
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

'de kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde Olukkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı Malatya Kayısı Kent Turizm firmasına ait otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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