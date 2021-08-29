Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan firari M.B'nin Mimarsinan Mahallesi TOKİ Caddesi'ndeki müstakil evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ve evin bahçesinde yapılan aramada 172 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 17 sentetik hap, bir tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu.

Zanlılardan 7'sine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.N.Ç, hırsızlık suçundan araması olan A.B. ile tehdit suçundan araması olan Ö.S'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Emine Erdoğan Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kenan Doğulu Celil Nalçakan
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 02:20:19. #1.15#

title