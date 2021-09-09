Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde 114,3 gram metamfetamin ele geçirildi, H.O ve G.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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