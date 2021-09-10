Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta 114,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta 114,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada H.O. ve G.Y. 'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getirceği bilgisi alındı. Ekiplerce şahısların kullanmış oldukları araç tespit edilerek Malatya yolu uygulama noktasında araca müdahale edildi. Araçta yapılan aramalarda 114.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.O. ve G.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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