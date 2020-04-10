Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında 38 ABD 856 plakalı otomobil ile 38 RY 985 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde bulunan M.B. (20), C.C.B. (15), K.B.(40), C.P. (21), S.M. (18), O.T. (22), Ü.B. (27) yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA