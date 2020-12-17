Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

17.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:32
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de, otomobilin kontrolden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, otomobilin kontrolden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Muzaffer Boyraz yönetimindeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil, sürücücünün kontrolünden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Boyraz ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Akay olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Karaca yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Karaca'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda hayatlarını kaybeden Boyraz ve Akay7ın cansız bedenleri ise polisinin çalışmasının ardından otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan aksayan tramvay seferleri, otomobilin olay yerinden kaldırılması ile yeniden devam etti.


Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil, tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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