Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

29.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 01:07
Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

KAYSERİ'de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi.

KAYSERİ'de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında şüpheli valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevreye şerit çekerek, önlem aldı. Valizin bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden çöp çıktı.  


Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Aslı Enver Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Okan Buruk Erol Bulut Yücel İldiz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Kaza Yangın Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 01:08:25. #1.15#
title