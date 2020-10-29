Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
29.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 01:07
KAYSERİ'de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi.
KAYSERİ'de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında şüpheli valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevreye şerit çekerek, önlem aldı. Valizin bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden çöp çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN