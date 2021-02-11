Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı
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Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

11.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:18

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çocuk sokakta uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çocuk sokakta uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta Y.D. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yoldan geçenlerden yardım isteyen yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Y.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı
Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı
Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı
Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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