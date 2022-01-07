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Kayseri'de silahla vurulan kişi yaralandı

Kayseri'de silahla vurulan kişi yaralandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen C.Ş. ile M.Ö. (35), Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'ta bir apartmanın girişinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş. tabancasıyla M.Ö'ye ateş etti.

Bacaklarından yaralanan M.Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

C.Ş, polise ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de silahla vurulan kişi yaralandı

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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