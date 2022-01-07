Kayseri'de silahla vurulan kişi yaralandı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen C.Ş. ile M.Ö. (35), Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'ta bir apartmanın girişinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş. tabancasıyla M.Ö'ye ateş etti.

Bacaklarından yaralanan M.Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

C.Ş, polise ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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