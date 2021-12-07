KAYSERİ (İHA) - Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üstüne düştü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan ağacın parçası, düştüğü otomobilde geniş çapta hasar oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, kentte öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve zaman 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç parçası, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde geniş çapta maddi hasar oluşurken, belediye ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.

Meteoroloji'den uyarı

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak, "Rüzgarın güneyli yönlerden, kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer fırtına (50-70 km/sa) ve kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.