Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı - Haberler

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Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı

Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandıKAYSERİ Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de sel... Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı

KAYSERİ Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Aşırı yağışın ardından dereler taşarken, ahırları da su bastı. Bazı mahalle yollarının da sel suları nedeniyle kapandığı bildirildi.

Bölgeye giden Yahyalı Belediyesine ait iş makinelerinin çalışması sürerken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı

Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı

Kayseri'de sel...Yahyalı ilçesinde dereler taştı, bazı mahallelerin yolları kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kayseri, Yahyalı, Sel, Güncel, Haberler

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