Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
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Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanmadan muaf tutulan şehit aileleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Şehit yakınları, kentteki Kartal Şehitliğine sabah saatlerinden itibaren ziyarette bulundu. Şehit yakınları, şehit mezarlarının başında dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. 2019 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Er Zekeriya Altunok'un 5 yaşındaki oğlu Gökdeniz, babasının mezar taşındaki fotoğrafını öptü. Duygusal anların yaşandığı bayramlaşma töreninde şehit Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram ise, "Koronavirüs nedeniyle oğluma gelemiyordum. Devletimizin verdiği izinle çocuklarımıza yeniden kavuştuk. Oğlum beni bekler. Benim oğlum 'vatanım' der baka bir şey demezdi" diyerek gözyaşı döktü. 


Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Kayseri'de şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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