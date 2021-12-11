Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı - Haberler
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Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de uygulama noktasındaki polisten kaçmaya çalışan dolmuşta 31 düzensiz göçmen bulundu.

MALATYA (AA) - Kayseri'de uygulama noktasındaki polisten kaçmaya çalışan dolmuşta 31 düzensiz göçmen bulundu.

Şanlıurfa'dan Çorum'a gitmek isteyen C.A. yönetimindeki 63 ADG 730 plakalı dolmuş, Kayseri- Malatya karayolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince durdurulan dolmuşta, Suriye uyruklu 2'si kadın, 10'nu çocuk toplam 31 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Emniyete götürülen düzensiz göçmenlerin işlemleri sürüyor.

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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