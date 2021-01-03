Kayseri'de polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

03.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 01:26
Kayseri'de polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş. (35) yönetimindeki 38 ADK 124 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sonucu Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak'ta durdurulan aracın sürücüsü Y.Ş. gözaltına alındı.

Sürücüye, 4 kırmızı ışık ihlali ve "dur" ihtarına uymadığı için toplam 1422 lira trafik cezası kesildi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de tutanak tutuldu.

Şüpheli Selimiye Polis Merkezi'ne götürüldü, araç ise çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mehmet Nuri Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Güven Yalçın Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de polisten kaçan hafif ticari araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 01:26:36. #1.15#
title