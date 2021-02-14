Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

14.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:30
Kayseri'de polisin

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çekme belgeli otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çekme belgeli otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyreden 38 AES 285 plakalı otomobildekiler, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil, yol üzerindeki minibüse çarpıp kaçmaya çalışırken merkez Melikgazi ilçesi Susam Sokak'ta durduruldu.

Çekme belgeli olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü E.D. ve arkadaşı M.E.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücü ile arkadaşına "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "çekme belgeli aracı trafikte kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Minibüsü zarar gören Mustafa Dur, AA muhabirine, polisten kaçmaya çalışanların aracına park halindeyken çarptığını söyledi.

Aracının durduk yere zarar gördüğünü belirterek yaşananlara tepki gösteren Dur, "Aracım evimin önündeydi. Polisten kaçmaya çalışırken gelmiş, arabama çarpmış, vurmuş arabaya. Nasıl olacak bilmiyorum? Benim aracım modelliydi, yapılsa boyalı olacak. Aracımın boyası dahi yoktu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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