Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi ile El Nusra silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi ile El Nusra silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye'de bulundukları dönem içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca El Nusra Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu G.E.H. de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

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