Kayseri'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kayseri'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 50 BD 106 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Levent Yüksel Sertab Erener Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 22:56:35. #1.14#

title