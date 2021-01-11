Kayseri'de oluşan onlarca metrelik karnabahar kuyruğu Twitter'da ses getirdi
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Kayseri'de oluşan onlarca metrelik karnabahar kuyruğu Twitter'da ses getirdi

11.01.2021 15:34 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:09

Kayseri'de kilosu 1,25 liraya satılan karnabaharı satın almak için vatandaşların oluşturduğu onlarca metrelik kuyruğa ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Karnabahar alabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı konuyu Twitter gündeminde ilk sıralara taşıdı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Zincir marketlerde 5 liraya satılan karnabaharın kamyonet kasasında 1,25 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, soluğu orada aldı. Oluşan onlarca metrelik kuyruk bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

HDP VE CHP'Lİ VEKİLLER DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da karnabahar kuyruğuna ilişkin görüntüleri Twitter hesaplarından paylaştı.

Kayseri'de oluşan onlarca metrelik karnabahar kuyruğu Twitter'da ses getirdi
Doğruluk Kontrolü
Kayseri'de ucuza karnabahar almak isteyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Kayseri'de 1,25 liraya karnabahar satın almak isteyen vatandaşın uzun kuyruklar oluşturduğu iddia edildi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.

Görüntülerin Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde çekildiği tespit edildi.

Haber Yorumları (8)
YAZIK SİZE.: Bir karnıbahara bakarak ülkeyi değerlendirmek yerine; dışarıdaki dik duruş ve yaptığımız büyük hamlelere bakarak, diğer ülkelere boyun eğmeyişimize bakarak, gurur duymayı deneyin. Ama kanı bozuk olanlarda bunlar etki etmiyor anca paraya bakıyorlar. Bugün ekonomik baskı altında olmamıza rağmen yine ülkemiz durumu gayet güçlü bir şekilde idare ediyor.
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AFAROZ: VARLIK KUYRUĞU(!)
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SACMA: bu manzara heryerde her ülkede mevcut adamın parası olsada olmasada indirimli ürün her zaman caziptir tıpkı internette indirim olunca binlerce liaralık alış veriş yapanlar gibi sozde onlarda ac onlarında parası yok bizim insanımız bayılır indirimli ürün almaya ama aslında hic kar edemeyiz illakı o para gidecek yer bulur :)
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