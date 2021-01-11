Kayseri'de oluşan onlarca metrelik karnabahar kuyruğu Twitter'da ses getirdi

BULGULAR

Kayseri'de 1,25 liraya karnabahar satın almak isteyen vatandaşın uzun kuyruklar oluşturduğu iddia edildi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.

Görüntülerin Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde çekildiği tespit edildi.