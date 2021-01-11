Kayseri'de oluşan onlarca metrelik karnabahar kuyruğu Twitter'da ses getirdi
Kayseri'de kilosu 1,25 liraya satılan karnabaharı satın almak için vatandaşların oluşturduğu onlarca metrelik kuyruğa ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.
Karnabahar alabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı konuyu Twitter gündeminde ilk sıralara taşıdı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Zincir marketlerde 5 liraya satılan karnabaharın kamyonet kasasında 1,25 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, soluğu orada aldı. Oluşan onlarca metrelik kuyruk bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
HDP VE CHP'Lİ VEKİLLER DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da karnabahar kuyruğuna ilişkin görüntüleri Twitter hesaplarından paylaştı.