Kayseri'de Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi
Kayseri'nin Talas ilçesinde, halk ozanı Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde, halk ozanı Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi.
Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü iniş alanında gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı.
Altunsaray, seslendirdiği Neşet Ertaş eserleriyle müzikseverleri eğlendirdi.
Etkinliğe, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin