Kayseri'de Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi

Kayseri'de Neşet Ertaş anısına 'Ezgilerle Anadolu' konseri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Kayseri'nin Talas ilçesinde, halk ozanı Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, halk ozanı Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü iniş alanında gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Altunsaray, seslendirdiği Neşet Ertaş eserleriyle müzikseverleri eğlendirdi.

Etkinliğe, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Cristiano Ali Öztürk Mesut Özil Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de Neşet Ertaş anısına "Ezgilerle Anadolu" konseri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 21:45:22. #1.14#

title