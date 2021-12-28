Kayseri'de motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü öldü - Haberler
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Kayseri'de motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü öldü

Kayseri'de motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü öldü
AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü, hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletiyle odun toplamaya giden Muhammed Saban (51), Ulupınar Mahallesi Köşkevleri mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Saban'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri

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