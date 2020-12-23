Kayseri'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, çoban köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Sağlık Mahallesi'nde evlerine giderken çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan esnaf Yusuf Öztürk ile halterci Samet Mutlu, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenler duruma müdahale ederek hayvanları uzaklaştırdı. Yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, hastaneden taburcu olan Samet Mutlu'yu evinde ziyaret etti.

Altun, burada yaptığı açıklamada, başı boş bırakılan çoban köpeklerinin saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığını belirtti.

"Olayın yaşandığı ilk andan itibaren, yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileriyle iletişim halindeyiz." diyen Altun, "Belediye olarak, sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, tedavisi, barınması ve beslenmesi noktasında etkin bir çalışma yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızdan da sahiplendikleri evcil hayvanları muhafaza altında tutmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralanan Y.Ö'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Davarcı