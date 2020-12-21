Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
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Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

21.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:04
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kayseri'de kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'ndeki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca, banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.


Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:09:22. #1.15#
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