Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı - Haberler
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Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

Kayseri'de kiracı dehşeti: Amatör spor kulübü başkanını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocasinan, Kayseri, Polis, İcra, 3. Sayfa, Haberler

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