Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü.

Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği işçi Ahmet Baykan'ın (53) cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan