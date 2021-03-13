Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

13.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:13

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bariyer ve şerit çekerek çalışmaya başladı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki bir işçinin üzerine düştü.

Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği işçi Ahmet Baykan'ın (53) cesedi kanaldan çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü
Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü
Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü
Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kazı çalışması sırasında üzerine otomobil düşen belediye işçisi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 22:14:05. #1.14#
title