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Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 metrelik çukurda mahsur kalan işçiyi kurtarmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Vatan Caddesi, Kocasinan, Taşeron, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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