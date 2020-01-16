Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, 13 saatte kurtarıldı
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Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, 13 saatte kurtarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, AFAD ekiplerince çıkartıldı.

16.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:16
Kayseri'de kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, 13 saatte kurtarıldı

'nin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi, ekiplerince çıkartıldı.

Kulpar Mahallesi'ndeki arazide otlattığı 15 keçisi kayalıklarda mahsur kalan Hasan Hüseyin Aşık, yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara istasyon kuran AFAD ekipleri, iple bağladıkları keçileri yaklaşık 13 saat süren çalışmalar sonucu kurtardı.

Keçiler, Aşık'a teslim edildi.

Kaynak: AA
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