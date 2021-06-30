Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi
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Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de kargo aracında yaklaşık 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kargo aracında yaklaşık 11 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta yapılan aramada, bir valizin içinde 10 kilo 300 gram kubar, 750 gram da toz esrar bulundu.

Şüpheliler Z.D, R.E. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo aracında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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