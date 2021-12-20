Kayseri'de kablo hırsızları kiralık araçla kaçarken yakalandı - Haberler
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Kayseri'de kablo hırsızları kiralık araçla kaçarken yakalandı

Kayseri'de kablo hırsızları kiralık araçla kaçarken yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de hırsızlık zanlıları kiralık araçla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık zanlıları kiralık araçla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Kocasinan ilçesi Salur Mahallesi'nde iletişim hattından telefon kablosu kesildiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, olayın yaşandığı bölgeye yakın Felahiye ilçesi Silahtar Mahallesi'nde şüphelilerden F.O'yu araçla kaçarken yakaladı.

Bu kişinin, yakalanmadan önce aracından indirdiği N.K, S.M. ve M.P. ile talep ettikleri kiralık aracı bölgeye getiren İ.P. ve S.Y. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kiralık araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden S.M. ve İ.P'nin çeşitli suçlardan arandığı da belirlendi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de kablo hırsızları kiralık araçla kaçarken yakalandı

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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