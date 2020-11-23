Kayseri'de İYİ Parti'de 5 istifa

Kayseri'de İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapan 5 kişi partilerinden istifa etti.

Kayseri'de İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapan 5 kişi partilerinden istifa etti.

Kurucu İl Teşkilat Başkanı İsmail Tanrıöven, İl Başkan Yardımcısı Serap Altuntaş, önceki dönem il başkan yardımcısı Menekşe Çelebi, önceki dönem il yönetim kurulu üyeleri Rekin Çalı ve Zafer Dağ, ortak yazılı açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İstanbul Milletvekilimiz Ümit Özdağ'ın belgeleri ile ortaya koyduğu açıklamaları muhatapları zaten kabullenmiştir. İlimizde ve Türkiye genelinde İYİ Parti içerisindeki bazı kişilerin İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinden sapmasını ve İYİ Parti'ye sızmaları önlemek için fedakarca çaba sarf eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a yönelik hakaret eden ve itibarsızlaştırma propagandası yapanlar kendisi ile resim çektirmek için birbirlerini eziyorlardı. Onları iyi tanıyoruz. Ayrıca Türk milletinin vekili Ümit Özdağ aleyhine sosyal medyada karalama çalışması yapanların veya grafik hazırlayarak ilk paylaşımları başlatanların FETÖ'cü kaçaklar olması da ilginç bir durum olarak açıkça ortadadır. İYİ Parti'yi sızmalardan korumaya çalışanların hukuksuz şekilde disipline sevki ve ihracı İYİ Parti'nin Türk milliyetçiliği ekseninden kaydığı ve kuruluş ilkelerinden saptığını göstermektedir. Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçilerinin İYİ Parti'den tasfiye edilmeye devam edileceği de anlaşılmaktadır. Kuruluş ilkelerinden sapan, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşan, merkez liberal çizgiye taşınmaya çalışılan bir partide devam etmemiz mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan