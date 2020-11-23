Kayseri'de İYİ Parti'de 5 istifa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de İYİ Parti'de 5 istifa

23.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:50
Kayseri'de İYİ Parti'de 5 istifa

Kayseri'de İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapan 5 kişi partilerinden istifa etti.

Kayseri'de İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapan 5 kişi partilerinden istifa etti.

Kurucu İl Teşkilat Başkanı İsmail Tanrıöven, İl Başkan Yardımcısı Serap Altuntaş, önceki dönem il başkan yardımcısı Menekşe Çelebi, önceki dönem il yönetim kurulu üyeleri Rekin Çalı ve Zafer Dağ, ortak yazılı açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İstanbul Milletvekilimiz Ümit Özdağ'ın belgeleri ile ortaya koyduğu açıklamaları muhatapları zaten kabullenmiştir. İlimizde ve Türkiye genelinde İYİ Parti içerisindeki bazı kişilerin İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinden sapmasını ve İYİ Parti'ye sızmaları önlemek için fedakarca çaba sarf eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a yönelik hakaret eden ve itibarsızlaştırma propagandası yapanlar kendisi ile resim çektirmek için birbirlerini eziyorlardı. Onları iyi tanıyoruz. Ayrıca Türk milletinin vekili Ümit Özdağ aleyhine sosyal medyada karalama çalışması yapanların veya grafik hazırlayarak ilk paylaşımları başlatanların FETÖ'cü kaçaklar olması da ilginç bir durum olarak açıkça ortadadır. İYİ Parti'yi sızmalardan korumaya çalışanların hukuksuz şekilde disipline sevki ve ihracı İYİ Parti'nin Türk milliyetçiliği ekseninden kaydığı ve kuruluş ilkelerinden saptığını göstermektedir. Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçilerinin İYİ Parti'den tasfiye edilmeye devam edileceği de anlaşılmaktadır. Kuruluş ilkelerinden sapan, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşan, merkez liberal çizgiye taşınmaya çalışılan bir partide devam etmemiz mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

İlgili Haberler

İYİ Parti üyesi bir grup eylem yaparak İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi
İYİ Parti üyesi bir grup eylem yaparak İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Demet Akbağ Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Mert Günok Erol Bulut Lance Stroll Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de İYİ Parti'de 5 istifa - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 18:14:15. #1.15#
title