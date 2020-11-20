Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

20.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:21
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karacaoğlu Mahallesi Doğuş Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen kazada, 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi boş bir dükkana girdi. Kazada her iki otomobilde bulunan Harun Bilekci, Soner Can Özdemir, Metehan Özdemir, Ramazan Karataş, Halil Bilekci, Furkan Akkaya ve Volkan Özer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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