Kayseri'de ihtiyaç sahibi hastaların ücretsiz tedavisi için protokol imzalandı

İl Sağlık Müdürlüğü ile Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı arasında, sosyal güvencesi olmayan hastaların ücretsiz tedavisini öngören protokol imzalandı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan ve Vakıf Müdürü Perihan Altun katıldı.

Protokol töreninde konuşan Hasyüncü, derneğin kurulduğu günden bu yana sağlık başta olmak üzere birçok alanda yardımlarına devam ettiğini, bu protokolle de sosyal güvencesi olmayan kişilerin tedavi ücretlerinin vakıf tarafından karşılanacağını belirtti.

Hasyüncü, özel bir kurumda dar gelirli ailelilerin çocuklarının sünnetlerini de gerçekleştirdiklerini aktardı.

İl Sağlık Müdürü Benli ise vakfın 28 yıldır çalışmalarını takip ettiklerini, toplumun mayasını oluşturan ve bloklar arasında da harç görevi gören bu hizmetlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Protokole göre, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile mülteci konumundaki insanların hastane masrafları Melikgazi Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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