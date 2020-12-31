Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

31.12.2020 01:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:12

Kayseri'de asayiş kontrolü yapan polisi silahla vurarak hafif şekilde yaralayan ve ardından kanala saklanan şahıs, Polis Özel Harekatı'nda katıldığı nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germir Mahallesi 427. Sokak üzerinde asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurdu.

POLİSİ VURDU

Araçta bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin arama yaptığı sırada silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis hafif şekilde yaralanırken, şüpheli iki kişi de kaçtı.

KANAL İÇİNDE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

KAÇAN ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İsminin Ömer Ö. olduğu öğrenilen şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçan Murat K.'yı yakalamak içinde çalışma başlatıldı. Şahsın yakalandığı anda yaşanan hareketli dakikalarda saniye saniye kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

Haber Yorumları (1)
VTNFD: asın gitsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Yaşar Güler Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Halis Özkahya Mustafa Cengiz Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:22:11. #1.15#
title