Av tüfeğini boynuna dayayan şahıs, Özel Harekat Polisi tarafından etkisiz hale getirildi

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve elindeki av tüfeğini boynuna dayayan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. İkna edilemeyen şahıs, Özel Harekat ekipleri tarafından yakalandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde psikolojik sıkıntısı olduğu ileri sürülen Sezer Y. intihara kalkışınca ailesi ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezer Y.'nin elinde av tüfeği bulunması nedeniyle polis çağırdı.

HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİ

Olay yerine gelen sivil ve resmi polis ekiplerinin uğraşlarına rağmen ikna olmayan Sezer Y., elindeki av tüfeği ile havaya bir kaç el ateş etti. İkna çalışmaları sırasında polis ekipleri destek için Özel Harekat ekibi istedi.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekiplerinden kaçarak bir fabrikanın bahçesine giren Sezer Y., Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı. Gözaltına alınan Sezer Y., ambulansa alındı. İlk kontrollerinin ardından Sezer Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN