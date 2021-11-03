Kayseri'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobille hafif ticari araç çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobille hafif ticari araç çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.K'nin kullandığı 68 HE 184 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 18. kilometresi Örenşehir Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 AL 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Savrulan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.
Yaralanan H.K. ile otomobildeki Raziye K, Fadimana K. ve Mustafa G. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.