Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karadayı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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