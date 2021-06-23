Kayseri'de gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
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Kayseri'de gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

Kayseri'de gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çeşitli suçlar kapsamında dün gözaltına alınan 31 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

KAYSERİ'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çeşitli suçlar kapsamında dün gözaltına alınan 31 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yönetmek', 'kurulan suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçlu kayırma ve rüşvet' suçlarından soruşturma açılan 31 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçen 31 kişi, sorgulanmak üzere yeniden emniyete götürüldü.


Kayseri'de gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Kayseri'de gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi
Kayseri'de gözaltına alınan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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